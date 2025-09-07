Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE Deprem

Türkiye, deprem gerçeğini unutmamaya devam ediyor. Balıkesir, ciddi sarsıntılar yaşıyor. Sındırgı’da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Bugün yeni bir sarsıntı kaydedildi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin derinliği ise 7,72 km olarak belirlendi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD’ın yaptığı açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir’den de hissedildi.