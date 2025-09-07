Balıkesir’de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREM GERÇEĞİ HATIRLATIYOR

Türkiye, deprem gerçeği ile yüzleşmeye devam ediyor. Balıkesir, sarsıntılarla dolu günler geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bugün ise yeni bir deprem gerçekleşti.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin derinliği 7,72 km olarak kaydedildi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” şeklinde bilgi verdi.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen bu deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir gibi diğer şehirlerde de hissedildi.