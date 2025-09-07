Gündem

Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE Deprem Meydana Geldi

balikesir-de-4-9-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

DEPREMLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Türkiye, deprem gerçeği ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Balıkesir, özellikle Sındırgı ilçesinde yaşanan sarsıntılarla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün yeni bir deprem daha kaydedildi.

YENİ DEPREM BİLGİLERİ

AFAD, saat 12.35’te, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin derinliği ise 7,72 km olarak belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen bu deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir’den de hissedildi. Bu durum, depremin etkisinin geniş bir alanda bulunduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Enpara Bank’a Geçiş Başladı: IBAN Yenilenecek!

Enpara.com, QNB’den Enpara Bank A.Ş.’ye geçiş yapıyor. Müşterilere IBAN numarası değişikliğiyle ilgili mesajlar gönderilmeye başlandı.
Gündem

Rusya, KANSER AŞISI’nın hazır olduğunu duyurdu

Rusya, başarılı klinik denemelerinin ardından geliştirdiği kanser aşısını tüm hastalara ücretsiz olarak sunacağını bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.