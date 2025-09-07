Gündem

Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Oldu

TÜRKİYE DEPREM GERÇEĞİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye, deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor. Balıkesir, sarsıntılar nedeniyle sanki beşik gibi sallanıyor. Sındırgı’da birkaç hafta önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, arka arkaya artçı depremler meydana geliyor. Bugün ise yeni bir sarsıntı daha gerçekleşti.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin derinliği ise 7.72 km olarak belirlendi.

AÇIKLAMADA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” şeklinde ifade edildi.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de gerçekleşen deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir’den de hissedildi. Bu gelişmeler, vatandaşların endişelerini artırıyor.

