Balıkesir’de Artçı Sarsıntılar Korkutuyor

Halkın Korkusu Arttı

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı sarsıntılar sebebiyle büyük bir korku yaşıyor. Sındırgı ilçesinde, sabah saat 06.00’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu ve bunu 3.9 büyüklüğündeki bir başka sarsıntı takip etti. AFAD, bu depremlerin sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Yeni Bir Sarsıntı Daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliğinin 6.72 kilometre olduğu belirlendi. Halk, meydana gelen artçı sarsıntılarla birlikte endişelerini artırmış durumda.