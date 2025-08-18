Gündem

Balıkesir’de Artçı Sarsıntılar Korkutuyor

balikesir-de-artci-sarsintilar-korkutuyor

Halkın Korkusu Arttı

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı sarsıntılar sebebiyle büyük bir korku yaşıyor. Sındırgı ilçesinde, sabah saat 06.00’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu ve bunu 3.9 büyüklüğündeki bir başka sarsıntı takip etti. AFAD, bu depremlerin sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Yeni Bir Sarsıntı Daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliğinin 6.72 kilometre olduğu belirlendi. Halk, meydana gelen artçı sarsıntılarla birlikte endişelerini artırmış durumda.

ÖNEMLİ

Spor

Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. hafta maçında Eyüpspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Dünya

Trump’tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik yüzde 50 gümrük vergisi uygulaması başlattı. Bu karar, ticaret politikalarında önemli bir değişimi işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.