Balıkesir’de Gölette Ceset Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Söğütçayır Mahallesi’nde yer alan özel ağaçlandırma sulama göletinde bir grup vatandaş, gölette ayakkabı ve şapka görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili olarak bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, arama çalışmaları yapmak amacıyla 3 araç ve 8 personel ile görev aldı.

CESEDİN BULUNMASI

Yapılan aramalar sonucunda itfaiye ekipleri, gölette bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı. Bulunan ceset, inceleme yapılması amacıyla Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİK TESPİTİ

Olay sonrası yapılan kimlik tespit çalışmaları, göletteki cesedin çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D.’ye ait olduğunu ortaya koydu. Bu gelişme, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.