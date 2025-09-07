Balıkesir’de Korkutucu 4,9 Büyüklüğünde Depremler

DEPREM BİLGİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 12.35’te gerçekleşti ve derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul ve İzmir gibi birçok şehirde hissedilen bu deprem, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Jandarma, köylerde hasar tespit çalışmaları başlatma sürecine girdi.

4 VE ÜSTÜNDEKİ DEPREMLER

AFAD, saat 12.41’de 4,1 büyüklüğünde bir başka depremin yaşandığını duyurdu. Daha sonra saat 20.08’de 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Ayrıca, saat 23.03’te yine Sındırgı ilçesinde merkez üssü olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti; bu deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN BİLGİLER

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, NTV canlı yayınına katılarak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını belirtti. Sak, depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da ifade etti.

JEOGRAFİK DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı depremine ilişkin NTV’de yaptığı açıklamada, artçı depremlerin Sındırgı’nın güney tarafında yoğunlaştığını söyledi. Tüysüz, net bir şey söylemeden önce araştırmaların yapılmasının gerektiğine dikkat çekerek, “5,1’e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok. Ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olası.” dedi.

ÖNCEKİ DEPREMİN ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde daha önce 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Bu deprem geniş bir alanda hissedilmiş ve Sındırgı’daki bir bina ile kırsal bölgede 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapı yıkılmıştı. O dönem bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.