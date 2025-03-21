Balıkesir’deki Fabrika Patlaması Davası Başladı

PATLAMA İÇİNDE CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Balıkesir ilinin Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi’nde işletilen ZSR Patlayıcı A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında, 24 Aralık 2023’te büyük bir patlama gerçekleşti. Kapsül üretim bölümünde meydana gelen bu faciada, 35 yaşındaki Muhammet Ergin, 25 yaşındaki Seçil Çapa, 36 yaşındaki Seda Akın, 22 yaşındaki Tuğba Demir, 20 yaşındaki Elif Özgür, 42 yaşındaki Tuba Sert, 46 yaşındaki Müberra Sönmez, 28 yaşındaki Selin Karanlıkoğlu, 39 yaşındaki Çetin Karamüftüoğlu, 29 yaşındaki Enes Kırmızı ve kimya mühendisi Özlem Özçakır hayatını kaybetti. Olayda toplamda 7 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ VE TUTUKLAMALAR

Olayın ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, fabrika yöneticileri gözaltına alındı. Şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianame, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Sanıkların her biri “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla yargılanarak 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FABRİKADA AĞIR HASAR

İddianamede yer alan bilgilere göre, inceleme ekipleri olay yerine ulaştığında patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından incelemelere başlayabildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatı ve duvarlarının çöktüğü, makinelerin büyük ölçüde tahrip olduğu ve hayatını kaybeden işçilerin bedenlerinin ciddi biçimde deformasyona uğradığı ifade edildi. Yetkililer, patlamanın sebebine dair teknik incelemelerin devam ettiğini, iş güvenliği ihmalinin olup olmadığını ise detaylı şekilde araştıracaklarını açıkladı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI YETERSİZ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı incelemelerde, fabrikanın güvenlik kameraları olay günü saat 08.27.41’e kadar kayıt yaptığı, patlamanın gerçekleştiği anda ise kayıt bulamadıkları belirtildi. Bu durum, patlama sonucunda kameraların ve bağlı ekipmanların zarar görmüş olabileceği üzerinden değerlendirildi. Patlamanın dış kaynaklı olmadığı da kaydedildi. Yaralanan işçilerin, “Rutin mesaimize başlamıştık. Herhangi bir olumsuzluk yoktu. Bir anda kendimizi moloz yığınları arasında bulduk” şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer aldı.

PATLAMAYA SEBEP OLABİLECEK İHTİMALLER

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde, fabrikadan alınan numunelerde PETN, RDX, TNT ve kalsiyum sülfat bulundu. İddianamede, patlamanın kimyasal maddelerin infilakı ve üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlamasıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Kapsüllerin patlamasına yol açabilecek iki ihtimal olarak, Selin Karanlıkoğlu’nun kurutma odasından aldığı bir kabın infilak etmesi veya lak hazırlama odasında lak sıvısının infilak etmesi gösterildi.

UYARILAR YAPILMIŞTI

Hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır’ın, üretimi tamamlanan kapsüllerin başka bir yere taşınması için dikkat çektiği iddianamede yer aldı. Diğer vardiya görevlileri de, Özçakır’ın üst amirlerine durumu ilettiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtti. İddianamede, uygun önlemler alınmış olsaydı, bu boyutta bir patlamanın meydana gelmesinin engellenip, hasarın en aza indirilebileceği ifade edildi.

KUSUR VE YARGILAMA SÜRECİ

Bilirkişi raporunda, Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu ve Murad B.’nin gerekli özeni göstermediği, Hulusi Yağız Aboumarsa’nın ise işletme içinde yaşanan uygunsuzlukları işverene bildirmemesi nedeniyle tali kusurlu bulunduğu vurgulandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi ve davanın ilk duruşması Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar, yaralılar ve ölen işçilerin aileleri katıldı.

TANIK İFADELERİ VE DEFANS

Mahkemede, tutuklu sanık Cem Yılmaz, şirket içerisinde 2023 yılı Ağustos ayından itibaren sözleşmeli olarak çalıştığını belirterek, patlamayla ilgili “Yönetim adına herhangi bir işlem yapma yetkim yoktur” dedi. Sanık Serkan Bozoğlu ise patlayıcılar konusunda sorumlu müdür olarak, “Belirli hatalar olabiliyor” ifadesini kullandı. Hulusi Yağız Aboumarsa, fabrikanın güvenli olduğuna dair açıklamalar yaptı. Ölen işçilerin aileleri ise firma tarafından zararlarının karşılandığını belirtti. Duruşma tanık ifadeleriyle devam etti.

DURUMUN CİDDİYETİ VURGULANDI

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden birinin avukatı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada bu olayın basit bir iş kazası olmadığını, aksine bir işçi katliamı olduğunu vurgulayarak, delil toplamanın ve konunun daha derinlemesine incelenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Avukat, olayın daha fazla derinlemesine araştırılması gerektiği mesajını iletti.

HULUSİ YAĞIZ ABOUMARSA’NIN DURUMU

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hulusi Yağız Aboumarsa’nın avukatı, müvekkilinin haksız yere tutuklandığını, olaydan yalnızca bir gün önce görevine atandığını belirtti. Mahkeme, Aboumarsa’nın olayda kusurunun olmadığına karar vererek tahliyesini sağladı. Avukatının açıklamalarında, gerçek sorumluların ortaya çıkarılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması sürecinin yakından takip edileceği taahhütü verildi.