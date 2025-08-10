Balıkesir Depremi Sonrası Ücretsiz İletişim Desteği

DEPREM SONRASI İLETİŞİM HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri, bölgedeki iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçti. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve bazı binalarda hasarın meydana geldiği, bir evin ise yıkıldığı bilgisi alındı.

ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULUYOR

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, deprem bölgesindeki müşterilere ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını duyurdu. Turkcell, “Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır.” şeklinde belirtti. Türk Telekom ise, “Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır.” ifadesini kullandı. Vodafone ise, “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır.” dedi.

İLETİŞİM ALTYAPISINDA SORUNLAR YAŞANIYOR

Diğer yandan, bazı bölgelerde iletişim altyapısının yetersiz kalması nedeniyle vatandaşların yakınlarına ulaşmakta zorlandığı ve sosyal medya üzerinden operatörlere yönelik tepkilerin gündeme geldiği bilgileri de aktarıldı. Bu durum, iletişim hizmetlerinin acil durumlar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.