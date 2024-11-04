Balışeyh Belediye Başkanı’na Silahlı Saldırı

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Saldırı, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Şüpheli E.Ş, burada Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, olay sonrası ilk müdahalenin ardından Kırıkkale’ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor. Şüpheli E.Ş gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANININ DURUMU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti. Yaşanan bu saldırı, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı ve neticesinde yaşanan kayıplar derin bir yas ortamı oluşturdu.

VALİDEN DÜZENLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Kırıkkale’nin, Balışeyh’in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarında, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle şantiye sahasına giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, ardından silahlı kavgaya dönüşen olayda 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve yanında çalışan şoförü Mikayil ağır yaralı olarak hastanemize getirildi, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Balışeyh ve Kırıkkale’mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımız üniversite hastanesinde tedavi ediliyor ve hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından yakalanmış durumda. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm halkımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın gözetiminde tüm tahkikat gerçekleştirilecektir.”