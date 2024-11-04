Balışeyh Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Öldürüldü

SİLAHLI SALDIRIDA BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, TOKİ konutları bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti. Saldırıda Şen ile birlikte üç kişi de yaralandı ve yaralılara ilk müdahalenin ardından Kırıkkale’ye sevk işlemleri yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Hilmi Şen, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak göreve başlamıştı. Ancak, temmuz ayında partisinden istifa etmişti. Bu talihsiz olay, bu durumu gölgede bıraktı.