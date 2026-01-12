Balkanlardan Gelen Kar Yağışı Türkiye’yi Etkisi Altına Alıyor

Sabah saatlerinde Balkanlar’dan gelen yağışlı hava kütlesi, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yer yer kar yağışlarına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan 52 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Salı günü başlaması beklenen yağışların, birçok şehirde çarşamba günü de etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞÜYOR

Yayımlanan raporda, İstanbul ve Ankara’da akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi değerlere düşeceği bilgisi yer aldı. Ege Bölgesi’nin büyük kısmı ve Marmara’nın batısı güneşli bir hava ile gösterilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağmur uyarısı da yapıldı. MGM’nın uyarısına göre kar yağışı beklenen 52 şehir ise şöyle sıralandı:

KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ ŞEHRLER

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Zonguldak, Bolu, Ankara, Karabük, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Malatya, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt.