Balkonunuza Kumru Konarsa Anlamı Ne?

KÜLTÜREL SEMBOLLERİN ANLAMI

Türk kültüründe hayvanların ve doğal olayların özel anlamlar taşıdığına dair derin bir inanç bulunmaktadır. Bu bağlamda, pencereye konan kumru dikkat çekici bir semboldür. Tarihsel süreçte kumru, barış, huzur ve bereketin varlığının simgesi olarak kabul edilmiştir. Peki, pencerenize bir kumru konduğunda bu ne anlama gelir? İşte bu sorunun yanıtı…

KUMRUNUN ANLAMI

Eski inançlara göre, pencerenize bir kumrunun gelmesi, evinizde yeni bir başlangıç, bereket dolu bir dönem veya huzurlu bir ortamın inşa edileceğine işaret edebiliyor. Türk mitolojisinde kumrular, iyi haberlerin taşıyıcısı olarak görülüyor ve ruhsal dengeyi sağlayan kutsal figürler arasında yer alıyor.