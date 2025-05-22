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Banka Çalışanı 34 Milyon Lira Vurgun!

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EREĞLİ’DE ZİMMET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Konya’nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada görev yapan Perihan Y. (38) ve nişanlısı Settar A. (37) hakkında yürütülen zimmet soruşturması sonuçlandı. 43 müşteriye ait toplamda 34 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlenen bu iki kişi, 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

IDDIANAME VE İFADELER

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Perihan Y.’nin zimmetine geçirdiği paraları nasıl yönlendirdiği ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Y., nişanlısının kendisini bu eyleme yönlendirdiğini ifade ederek, “49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım,” dedi. Y., 1 milyon 500 bin TL’yi kendi borçlarını kapatmak için kullandığını, 20 milyon 700 bin TL’yi kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettiğini ve 11 milyon 200 bin TL’yi ise nişanlısına iletmek için 7 kişinin hesabına aktardığını belirtti.

SORUŞTURMANIN SEYRİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamaları 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırı olarak Y. ve A. hakkında dava açma kararıyla ilerletti. Bankanın avukatları, Mart ve Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen işlemler hakkında şikayette bulunmuştu.

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