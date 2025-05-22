“Banka Çalışanı 37 Milyon Lira Vurgun”

EREĞLİ’DE ZİMMET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Konya’nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada görev yapan Perihan Y. (38) ve nişanlısı Settar A. (37) hakkında gerçekleştirilen zimmet soruşturması sona erdi. Yapılan incelemelerde, toplam 34 milyon lirayı 43 müşteriye ait hesaptan zimmetine geçirdiği belirlenen Y. ve A., 21 yıl kadar hapis cezasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

IDDIANAME AÇIKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Perihan Y.’nin zimmetine geçirdiği paraları nasıl kullandığı detaylarıyla aktarılıyor. Y., nişanlısı Settar A.’nın onu bu işe yönlendirdiğini ifade ederek, “49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım” şeklinde konuştu. Kendisinin 1 milyon 500 bin TL’yi borçlarını kapatmak için kullandığını, 20 milyon 700 bin TL’yi kripto borsasında kaybettiğini ve 11 milyon 200 bin TL’yi de nişanlısına göndermek amacıyla 7 kişinin hesabına aktardığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Y. ve A. hakkında 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırılık suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi. Bankanın avukatları, Mart ve Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak şikayette bulunmuştu. Bu süreçte yaşananlar, bankacılık düzenlemeleri açısından dikkate değer bir konuyu ortaya koyuyor.