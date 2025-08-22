Bankalar Emeklilere Promosyon Ödüyor

PROMOSYON ÖDEME YARIŞI

Emeklilere bankalar tarafından her üç yılda bir promosyon ödemeleri yapılıyor. Ancak enflasyonun etkisiyle bu rakam sürekli olarak artış gösteriyor. Bankalar arasındaki rekabet de hız kazanmış durumda. Kamu bankalarında promosyon tutarları 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Ancak birçok emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLI İNCELENMESİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, emeklilere sözleşme detaylarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Kılıç, sözleşmelerin “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi belirli ayrıntılarla detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca bazı bankaların promosyon işlemleri için emeklilerden fatura taşıma ve kredi kartı çıkarma gibi ek koşullar talep ettiğini belirtti.

KILIÇ’IN AÇIKLAMALARI

Ergun Kılıç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar konusuna kısıtlar getiriyor.”