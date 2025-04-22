Bankalar Mesaj Yolladı

REKOR ARTAN ALTIN FİYATLARI VE VATANDAŞLAR

Altın fiyatlarında görülen rekor artış, vatandaşların kredi kartı ve ihtiyaç kredisi aracılığıyla altın almasına sebep oluyor. Artan talebi göz önünde bulunduran birçok banka, müşterilerini mesaj yoluyla uyararak, nakit avansla altın ya da döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini açıklıyor.

ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi seviyelere ulaştırdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bu gelişme, yatırımcıların tekrar altına yönelmesine neden oluyor.

YATIRIMCI İLGİSİ VE FONLARDAKİ ARTIŞ

Altındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerini etkileyerek birçok yatırımcıyı varlıklarını altına kaydırmaya yöneltiyor. Altın fonları ise tarihindeki en büyük haftalık para akışını yaşayarak, yoğun bir ilgi görüyor. Bu durum, piyasada dengelerin değişmesine yol açıyor.

ÇEYREK ALTINDAKİ YÜKSEK FİYAT

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu yükseliş, vatandaşların kredi kartı nakit avans ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldiğini gösteriyor.

BANKALARIN HIZLI TEPKİSİ

Altın alımı için kredi imkanlarının kullanılmasıyla birlikte bankalar hızlı bir şekilde harekete geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi ve ayrıca doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.

BANKALARDAN GÖNDERİLEN MESAJDA NELER YAZIYOR?

Bankaların müşterilerine ulaştırdığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir.”