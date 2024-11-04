“Bankalarda Faizsiz Kredi Şampiyona Süreci”

KASIM AYINDA FAİZSİZ KREDİ YARIŞI

Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar arasında faizsiz kredi kampanyaları hız kazanıyor. Birçok banka, yeni müşterilerine özel hazırladığı kampanyalarla 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunarak 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. “Peki, hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?” sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÖZEL KAMPANYALARA DİKKAT!

Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla çeşitli kampanyalar gerçekleştirerek tüketicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde, 50 bin liraya kadar sunulan faizsiz kredi kampanyaları önemli bir trend oluşturuyor. Yeni müşterilere faizsiz kredi sunan bankaların kampanyaları şu şekilde sıralanıyor:

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

– **Denizbank**: 6 ay vadeli 10 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

– **On Dijital Bankacılık**: 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi fırsatı sunuyor.

– **Alternatif Bank**: 12 ay vadeli sıfır faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

– **QNB Finansbank**: 6 ay vadeli sıfır faizli 20 bin TL kredi avantajı var.

– **İş Bankası**: İşCep üzerinden İş Bankası müşterilerine 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunacağını açıkladı.

– **Enpara**: 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL finansman desteği veriyor.

– **Akbank**: 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli sıfır faizli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatını değerlendiriyor.

– **Garanti BBVA**: 6 ay vadeli 20 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

– **TEB**: 6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avansı ile birlikte toplamda 50 bin TL’lik kredi imkanı sağlıyor.

Bu kampanyalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşların bütçelerini rahatlatan fırsatlar sunuyor.