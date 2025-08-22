bankalarda-unutulan-732-milyon-tl

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesine göre, bankalarda zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak listeleri şubat ayının başından itibaren ilgili bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitelerinde 4 ay süreyle yayımlanıyor. Bankalarda hak sahipleri tarafından gerçekleştirilen en son işlem, talep ya da yazılı talimat tarihi itibarıyla 10 yıl süreyle aranmayan her çeşit mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmesi amacıyla TMSF’ye devrediliyor.

TMSF’YE DEVREDİLEN HESAP TUTARLARI

Bu yıl, son olarak 2014’te işlemi gerçekleştirilen hesapların Fon’a aktarılması süreci tamamlandı. Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi.

Unutulan hesaplarda 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar değerinde altın ve diğer kıymetlerle birlikte toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında değer TMSF’ye aktarılmış oldu. Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira değerinde kıymet TMSF’ye geçti.