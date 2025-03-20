Bant Daraltma Etkisi: Sosyal Medyada Aksama

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE SOSYAL MEDYA SORUNLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil olmak üzere toplamda 106 kişinin gözaltına alınması istendi. Bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 80’den fazla kişi evlerinde gözaltına alındı. Bu gelişmelerin hemen ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimle ilgili ciddi problemler başladı. Kullanıcılar söz konusu platformların tamamen çalışmadığını veya çok yavaş tepki verdiğini ifade ediyor.

ERİŞİM KISITLAMALARI VE BANT DARALTMA

Erişim kısıtlamalarının sebebi olarak, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan içeriklerin kontrol altına alınması çabaları gösteriliyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da belirgin bir şekilde hissediliyor. Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere çeşitli platformlarda önemli erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar bu durumu aşmak için VPN hizmetleri kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyor.

SOSYAL MEDYA Erişim ENGELLERİ VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Yetkililerden erişim kısıtlamalarının ne zaman son bulacağına dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İstanbul’daki internet hızındaki düşüş sonucunda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı. Şu an için uygulamanın sadece İstanbul’da geçerli olduğu belirtiliyor. Ancak, erişim engelinin ilerleyen saatlerde diğer bölgelere yayılıp yayılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Kamuoyunun erişim engeliyle ilgili gelişmeleri dikkatle izlediği gözlemleniyor.