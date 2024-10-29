Baran Güran Neler Oluyor Hayatta Programında Konuştu

NARİN GÜRAN’IN AĞABEYİNDEN AİLESİNE DESTEK

Vahşice katledilen Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında konuştu. Uzun bir süre sessiz kalan Baran Güran, ailesini savundu ve Narin’in abisi olarak önemli ifadelerde bulundu. Sosyal medyadan tutuklu olan ailesi ile ilgili paylaşımlarını silen Güran, duruşmaya kısa bir süre kala canlı yayında açıklama yaptı. Baran Güran, “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamadığını belirterek, anne Yüksel ve kardeşi Enes’in bu cinayeti işlemeyeceğine inandığını ifade etti. En büyük şüphelisi Nevzat Bahtiyar olarak gösterdi.

Baran Güran, annesinin “gizlice kan aldırdığı” yönündeki iddialara da yanıt verdi. Kendisine gelen bilgileri paylaşan Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin, anneden kan alınması durumunda Narin’in bulunabileceğine inandığını aktardı. Bu iki kişi, jandarmayı aramış ve jandarmanın olay yerinde bulunduğunu iddia etti.

ENES’İN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Ağabey Baran Güran, kardeşi Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da reddetti ve kendisinin hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını vurguladı. Yapılan testlerin sonuçlarını aktaran Güran, “Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” dedi.

CİNAYETİN BAŞ ŞÜPHELİSİ KİM?

Baran Güran, Enes’in kolundaki ısırık ve gözündeki morluğu da açıklığa kavuşturdu. Narin’e olan üzüntüsünün kendisine zarar vermesine yol açtığını söyledi. Ağabey Güran’a göre cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran değil, soruşturma kapsamında tutuklu olan itirafçı Nevzat Bahtiyar’dı.

NARİN GÜRAN’IN CİNAYETİ VE İLGİLİ DAVALAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de hayatını kaybettiği belirlenen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetindeki failler henüz tam olarak netleşmedi. Narin’in ölümüyle bağlantılı olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanıklar üzerindeki soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Duruşma tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi.