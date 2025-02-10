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Spor

Barcelona, Sevilla Karşısında Farklı Galip Geldi

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BARCELONA SEVILLA’YI FARKLI GEÇTİ

Barcelona, La Liga’nın 23. haftasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşma 4-1’lik skorla sona erdi. Katalan ekibinin zaferi, 7. dakikada Robert Lewandowski’nin, 46. dakikada Fermin Lopez’in, 55. dakikada Raphinha’nın ve 89. dakikada Eric Garcia’nın attığı gollerle sağlandı.

GALİBİYET GOLLERE YANSIDI

Müsabakada Barcelona’nın etkileyici performansı dikkat çekti. İlk yarıdan itibaren kontrolü elinde tutan Katalan ekip, özellikle Lewandowski’nin erken golü ile rakibini geriye düştü. Maçın ilerleyen dakikalarında da Fermin Lopez, Raphinha ve Eric Garcia’nın attığı gollerle skor farkını artırdı.

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