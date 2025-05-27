Barcelona, Yamal’ı 2031’e Kadar Uzattı

BARCELONA’DAN YENİ SÖZLEŞME

Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal’ın sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattı. Yamal ile Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yapılan imza töreninin ardından resmi bir açıklama yapıldı. Katalan kulübü, daha 7 yaşında La Masia’ya giren ve 15 yaşında, 29 Nisan 2023’te ilk kez bordo mavili formayı giyen Yamal’ın 2031 yılına kadar Barcelona’da kalmasını sağlayacak imzaların atıldığını bildirdi.

LAMINE YAMAL’IN ÖNEMİ

Yamal’ın Barcelona formasıyla “eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediği” ifade edildi. Açıklamada, “Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu. Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa’yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu.” denildi.