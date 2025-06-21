Barım’ın Avukatları Tahliye İstedi

GEZİ PARKI SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Gezi Parkı soruşturmasında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” iddialarıyla ocak ayında tutuklanan Ayşe Barım, en son 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunmuş. Bunun ardından avukatları, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden tahliye talep etmiş. En son 20 Mayıs’ta yaptıkları talep red edilmişti. Avukatlar, Barım’ın cezaevi koşullarının sağlığını daha da kötüleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Barım’ın ‘kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığına’ dair doktor raporlarını mahkemeye iletti. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ YERDE

Dilekçede Ayşe Barım’ın sağlık durumu detaylandırıldı. Barım’ın 56 yaşında olduğu ve ciddi sağlık problemleri taşıyan biri olduğu, cezaevinde bulunmasının sağlığı için büyük bir tehlike oluşturduğu ifade edildi. Barım, en son 5 Haziran tarihinde, arefe günü sabah saatlerinde koğuşunda bayılmış ve infaz memurları tarafından yerde baygın halde bulunarak revire kaldırılmış. Barım’da, hayati tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıkları bulunmakta. Önceden hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konulmuş ve yakın zamanda açık kalp ameliyatı planlanmış. Ancak tutuklu olduğu için bu ameliyat gerçekleştirilememiş. Kardiyologun değerlendirmesinde, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” notu düşülmüştü.

KARDİYOVASKÜLER RİSKLERİ ARTMIŞTIR

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 Mayıs 2025 tarihli Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda, Barım’ın hipertrofik kardiyomiyopati hastalığı nedeniyle “ani kardiyak ölüm riskinin bulunduğu” oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu hastalığın en belirgin semptomlarından biri olan bayılma ve baygınlık hali, hastalığın ilerlediğini ve riskin arttığını göstermektedir. Barım, cezaevinde daha önce de birçok defa bayılmış ve revire kaldırılmıştır.

ANEVRİZMA HASTALIĞI HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Barım’ın diğer hayati tehlike arz eden hastalığı ise beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm çapında anevrizma ve üzerinde başka bir anevrizma bulunmaktadır. Anevrizma, bir kan damarının duvarındaki anormal bir balonlaşmadır ve bu durum beyin kanaması riski taşımaktadır. Silivri Devlet Hastanesi’nin beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarınca hazırlanan 12 Mayıs 2025 tarihli raporda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği ve sıkı takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine, yerde baygın bulunan bir kadında hipertansiyona bağlı basıncın artmasına bağlı olarak beyin anevrizmasının kanamış olma ihtimali düşündürülmektedir.

DIŞARDAKİ HASTALIKLARI VE RİSKLİ SAĞLIK DURUMU

Barım ayrıca şeker hastası olup, bünyesi her türlü hastalığa açıktır. Geçmişte zatürre geçmişi bulunan Barım’ın akciğerinde de takip gerektiren bir nodül bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yüksek ölüm riski taşıyan ağır obstrüktif uyku apnesi de mevcuttur. Aynı zamanda, romatolojik hastalıkları ve eklem bozuklukları da saptanmış durumdadır. Fibromiyalji teşhisi konulan Barım, bu hastalık nedeniyle merkezi sinir sistemine bağlı olarak artan bir ağrı hassasiyetine sahiptir. Tutuklanmasıyla birlikte, sağlık sorunları giderek artmış, sağlığını kaybetme noktasına gelmiştir. Cezaevinde birkaç kez rahatsızlanmış ve revire kaldırılmıştır.