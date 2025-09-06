Barış Alper Yılmaz Affedildi, Takıma Dönüyor

BARIŞ ALPER İÇİN SON KARAR

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklifin ardından idmanlara katılmayan ve transfer isteği olan Barış Alper Yılmaz hakkında nihai kararı Galatasaray başkanı Dursun Özbek verdi. Sabah’ta yer alan bilgilere göre, Özbek, milli futbolcuyu affettiğini açıkladı. Özbek, Yılmaz’a maddi ya da manevi ceza vermeyecek. Galatasaray taraftar gruplarının da milli futbolcuya destek vereceği öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, 100 milyon TL garantili ücrete sahip olan Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL tutarında bir performans bonusu eklemeyi planlıyor. İspanya karşısında cezalı duruma düşen Barış Alper’in morali ise oldukça bozuk durumda.

Okan Buruk’un, Yılmaz’a forma verme niyetinde olduğu bilgi aldı. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak maçta ise sahada olması bekleniyor.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans gösterdi.