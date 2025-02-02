Barış Alper Yılmaz’ın 100. Süper Lig Maçı

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN ÖNEMLİ MAÇI

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada görev alması durumunda Trendyol Süper Lig’deki 100. maçına çıkma fırsatını elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak ve bu maç, Barış Alper Yılmaz için özel bir anlam taşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Gaziantep mücadelesinde genç futbolcuya şans vermesi durumunda, 24 yaşındaki oyuncu Süper Lig’deki ‘dalya’sını kutlayacak.

Galatasaray’daki 4. sezonunu sürdüren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de şimdiye dek çıktığı 99 maçta 20 gol atma başarısını gösterdi. Bu sezon en çok gol attığı dönemi yaşıyor ve bu gollerin 10’unu bu sezon kaydettiği dikkat çekiyor. Galatasaray formasını giymesi ile birlikte toplamda 139 resmi karşılaşmada görev almış durumda. 9 Temmuz 2021’de 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen oyuncu, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkat çektiği gibi, milli takımda da önemli bir yer edinmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUKLAR VE KUPALARA GÖTÜREN YOL

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile Süper Lig’de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve ayrıca 1 kez TFF Süper Kupa’yı kazanmayı başardı. Önündeki bu önemli maç, onun kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.