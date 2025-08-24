Barış Alper Yılmaz, Paylaştı: “Ayrılacak” Deniliyordu!

GALATASARAY’DA BELLİ BELIRSİZ GELİŞMELER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’un karşısına çıkan Galatasaray’da önemli durumlar yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, ayrılmak istediği konuşulan Barış Alper Yılmaz, transfer süreci nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştı.

BARIS ALPER YILMAZ’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Suudi Arabistan Ligi takımlarından NEOM’un teklif yapma ihtimali olduğu öne sürülen başarılı futbolcu, Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken bir gönderi paylaştı. Yılmaz, maçın başlamasına dakikalar kala takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak “Başarılar takım” notunu bıraktı. Paylaşımına sarı ve kırmızı kalpler eklenmesi dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı, aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak.” dedi.

DURSUN ÖZBEK’İN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini belirtmişti. Özbek’in sözleri şöyleydi: “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” Özbek, “Sizden net bir cevap bekliyoruz” diyen gazeteciye “Benim söylediğimden sen ne anladın?” şeklinde karşılık verdi. Gazeteci ise “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” deyince Özbek, “Teşekkür ederim” yanıtını vermişti.