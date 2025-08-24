Barış Alper Yılmaz, takımla paylaşım yaptı

GALATASARAY’DA SICAK GÜNDEM

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda ayrılık isteği gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, transfer süreci nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

BARIŞ’IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un teklif yaptığı iddia edilen yetenekli oyuncu, Kayserispor maçından hemen önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yılmaz, maçın başlamasına dakikalar kala takım arkadaşlarıyla çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak “Başarılar takım” notunu düştü. Paylaşımında ayrıca sarı ve kırmızı kalpler kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak,” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK’TEN TRANSFER YORUMU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini vurguladı. Özbek’in açıklamaları şu şekilde: “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” Ayrıca, bir gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” demesi üzerine, Özbek “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diyerek karşılık verdi. Gazeteci “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” deyince Özbek, “Teşekkür ederim” diyerek yanıtını verdi.