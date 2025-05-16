Barış İçin Her Türlü Katkıyı Sunmaya Hazırız

UKRAYNA VE RUSYA HEYETLERİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELİYOR

Perşembe günü Türkiye’ye ulaşan Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün Dolmabahçe’de bir araya gelecek. Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılacak bu önemli görüşmelere ABD heyeti de gözlemci sıfatıyla katılacak. Görüşmeler öncesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, barış için atılabilecek adımlar detaylı bir şekilde tartışıldı.

GÖRÜŞMELERDE ZELENSKİ’DEN UYARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tiran’da düzenlenen 6. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Dolmabahçe’deki müzakerelere ilişkin düşüncelerini paylaştı. Zelenski, “Putin Türkiye’deki barış görüşmelerine katılmaktan korktu” ifadesini kullanarak, İstanbul’daki müzakerelerin başarısız olması durumunda Moskova’ya karşı “güçlü tepki” verilmesi gerektiğini belirtti.

BULUŞMA DOLMABAHÇE’DE BAŞLADI

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler, Hakan Fidan’ın açılış konuşmasıyla Dolmabahçe’de başlamış durumda. İki tarafın heyetleri, bu toplantıda bir araya gelerek Türkiye’nin arabuluculuğunda müzakerelere devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelere dair “Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

KREMLİN’DEN GÖRÜŞMELERE DAKİK UYARI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin “şüphesiz gerekli” olduğunu vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Ukrayna konusunda Putin ve Trump arasındaki temaslar son derece önemli” dedi.

BARİŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD-Rusya zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. “Ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli” dedi.

ÇİN’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Çin, barış görüşmelerinin “adil ve kalıcı” bir anlaşmayla sonuçlanmasını umut ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Barışa adanmış tüm çabaları destekliyoruz” diye belirtti.

RUSYA VE UKRAYNA’DAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna, “Koşulsuz ateşkese hazırız” açıklamasını yaparken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in müzakerelere yönelik tutumunu eleştirdi. Zaharova, “Kiev rejimi yıllardır yaptığı gibi bu sefer de müzakerelerde şov yapmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ ZİRVE VE GÖRÜŞME PROGRAMI

Türkiye, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü zirvenin sona erdiği ve barış için atılabilecek adımları konuşmak üzere bir araya gelindiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirilecek toplantıların programını açıkladı.

Her iki tarafın temsilcilerinin daha önce gerçekleştireceği müzakereler, ilerleyen saatlerde Dolmabahçe’de yoğun bir şekilde devam edecek.