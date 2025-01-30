Barış Manço Vapuru Etkinliği Düzenleniyor

BARIS MANÇO VAPURU KALKIYOR

Kadıköy’den 2 Şubat sabahı yola çıkacak Barış Manço Vapuru, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ile hareket edecek. Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan vapur buluşmasında, Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço performanslarıyla dinleyicilere sunacak.

Barış Manço Vapuru, saat 11.00’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden yola çıkacak ve 12.40’ta Kanlıca İskelesi’ne ulaşacak. Manço hayranları, daha sonra sanatçının kabristanını ziyaret ederek anısını yaşayacak.