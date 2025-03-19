Barolar Birliği’nden Olağanüstü Toplantı Kararı

OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI KARARI

Türkiye Barolar Birliği, yarın Olağanüstü Baro Başkanları toplantısını yapma kararı aldı. Bu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklama üzerine alındı. Başsavcılık, 19 Mart 2025 sabah saatlerinde daha önce başlatıldığı anlaşılan soruşturmalar çerçevesinde, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu yüzü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Olayın gelişimleri, başsavcılığın yaptığı açıklamada kullanılan ifadeler, metro seferlerinde yapılan kısıtlamalar, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı uygulanması ve gözaltına alınan kişilere avukatla görüşme yasağı getirilmesi, hukuka aykırılık kaygılarını artırıyor.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMA VURGUSU

Açıklamada, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekilerek, “Türkiye Barolar Birliği hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi. Bu bağlamda, Türkiye Barolar Birliği, yaşanan olayları ve İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında devam eden davayı değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul’da Olağanüstü Baro Başkanları toplantısını gerçekleştirecek. Yapılacak değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. “Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz.” mesajı verildi.