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Bartın’da Sahte Rapor Soruşturması: 4 Tutuklama

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SİSTEM BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Kentte altı gün önce gelen ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz sağlık raporları düzenlendiği iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Bu süreçte Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, önceden teknik takibe aldıkları 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kamu kurumları ile özel şirketlerden etki sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları aracılığıyla emeklilik işlemleri yaptıkları, ÖTV indiriminden faydalanarak araç alımına olanak sağladıkları ve işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları öne sürülüyor. Gözaltındaki 17 kişi, dün sabah saatlerinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Adli sürecin devamında şüphelilerden İ.A., S.K., S.A. ve F.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler Ş.R.S., A.D., R.K., E.H., M.K., C.D., C.İ., H.Ö., H.G., N.Ç., E.B. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Gözaltındaki C.G. ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kalıyor.

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