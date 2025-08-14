Gündem

Başakşehir’in Rakibi Universitatea Craiova

basaksehir-in-rakibi-universitatea-craiova

SPARTAK TRNAVA – UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovakya’nın Spartak Trnava takımı, Romanya’nın Universitatea Craiova takımını konuk etti. İlk maçta 3-0’lık galibiyet elde eden Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanş mücadelesinde 4-3’lük skorla yenilse de, toplamda avantajlı sonuç sayesinde play-off turuna geçmeyi başardı.

PLAY-OFF TURU TARİHLERİ

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında gerçekleşecek play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmalar, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.