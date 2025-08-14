Başakşehir’in Rakibi Universitatea Craiova

SPARTAK TRNAVA – UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanşında Slovakya’nın Spartak Trnava takımı, Romanya’nın Universitatea Craiova takımını konuk etti. İlk maçta 3-0’lık galibiyet elde eden Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanş mücadelesinde 4-3’lük skorla yenilse de, toplamda avantajlı sonuç sayesinde play-off turuna geçmeyi başardı.

PLAY-OFF TURU TARİHLERİ

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında gerçekleşecek play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmalar, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.