Başakşehir’in Rakibi Universitatea Craiova Oldu

SPARTAK TRNAVA – UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Slovakya’nın Spartak Trnava takımı, Romanya’nın Universitatea Craiova ekibini sahasında konuk etti. İlk maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanan Universitatea Craiova, rövanşta uzatmalara giden bir mücadelenin ardından 4-3’lük bir yenilgi alsa da, toplamda 3-4’lük skorla play-off turuna geçmeyi başardı.

PLAY-OFF TURU TARİHLERİ

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off karşılaşmaları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde futbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu önemli maçlar, iki takımın UEFA Konferans Ligi’nde ilerleyişi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

