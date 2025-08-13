Başakşehir, Uefa Konferans Ligi’nde 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Viking takımı ile oynadığı rövanş karşılaşmasını 1-1 berabere tamamladı ve ilk maçta elde ettiği 3-1’lik avantajla play-off turuna yükseldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleşen mücadelede turuncu-lacivertli ekip, ilk 20 dakikada savunma arkasına attığı toplarla etkili olmaya çalıştı fakat gol atmayı başaramadı.

34. dakikada Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Başakşehir, baskısını artırdı ve 40. dakikada yeni transfer Davie Selke’nin golüyle durumu eşitledi. İlk yarı 1-1’lik sonuçla sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Başakşehir, rakibine gol fırsatı vermedi ve maç bu skorla tamamlandı.

GELECEK RAKİBİ BEKLİYOR

Play-off turunda Başakşehir, Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Romanya’nın Universitatea Craiova takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki 100. golünü kaydeden Davie Selke, bu eşleşmenin ilk maçında da gol atmıştı. Böylece yeni transfer, turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki gol sayısını 100’e taşımış oldu.

Başakşehir: 1 – Viking: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)

Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D’Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)