Başakşehir, Viking ile 1-1 Beraberlik Sağladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile gerçekleştirdiği rövanş karşılaşmasını 1-1 berabere tamamladı ve ilk maçta sağladığı 3-1’lik avantajla play-off turuna adını yazdırdı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmada turuncu-lacivertliler, ilk 20 dakikada savunma arkasına attığı toplarla etkili bir oyun ortaya koydu ama net bir gol fırsatı yakalayamadı. 34. dakikada Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Başakşehir, baskısını artırdı ve 40. dakikada yeni transferi Davie Selke’nin bulduğu gol ile skorda dengeyi sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Başakşehir, rakip takımın gol fırsatı bulmasına izin vermedi ve karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Başakşehir, play-off turunda Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Romanya’nın Universitatea Craiova takımı arasındaki eşleşmenin galibi ile karşılaşacak.

DAVIE SELKE’DEN AVRUPA’DA DALYA

Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki 100. golünü atan Davie Selke, bu eşleşmenin ilk maçında da bir gol kaydetmişti. Yeni transfer, turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki gol sayısını 100’e çıkarmış oldu.

Başakşehir: 1 – Viking: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)

Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D’Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)