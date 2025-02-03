More
Gündem

Başarının Anahtarı Kadınlara Ulaşmaktan Geçiyor

basarinin-anahtari-kadinlara-ulasmaktan-geciyor

DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Kuruluşumuzdan bugüne İstanbul Kadın Kollarımızda görev yapan hanımefendilerin her birine şahsım, ailem, teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim üzere, kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.”

Erdogan, AK Parti’nin kadın ve gençlik teşkilatlanmasının diğer partilere örnek olduğunu ve onların da aynı yönlü bir çabaya girdiğini belirtti. “Ne tarafa bakarsanız bakın, kadının aileden başlayarak tüm toplumu, tüm insanlığı nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı, kadının da ailenin temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir.”

KADINLARA ULAŞMAK TEMEL AMACIMIZDIR

Cumhurbaşkanı, “Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin, onlara kendinizi anlatmanın ve ihtiyacınız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasının devamında “Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, kadınların bu fethi yapabileceğini ve partiyi hak ettiği yere öncelikle kadınların taşıyabileceğini vurguladı. “Biliyorsunuz 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz.” şeklinde sonlandırdı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Şubat Ayı Kira Zammı Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini duyurarak kira artış oranını belirledi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı bu gelişmeyi merakla takip etti.
Gündem

Enflasyon Sonrası Endekste Sert Düşüş

Beklentilerin üzerindeki enflasyon verileri sonrası BIST100 endeksi %2, bankacılık endeksi ise %4 düşüş yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.