Başarının Anahtarı Kadınlara Ulaşmaktan Geçiyor

DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Kuruluşumuzdan bugüne İstanbul Kadın Kollarımızda görev yapan hanımefendilerin her birine şahsım, ailem, teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim üzere, kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.”

Erdogan, AK Parti’nin kadın ve gençlik teşkilatlanmasının diğer partilere örnek olduğunu ve onların da aynı yönlü bir çabaya girdiğini belirtti. “Ne tarafa bakarsanız bakın, kadının aileden başlayarak tüm toplumu, tüm insanlığı nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı, kadının da ailenin temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir.”

KADINLARA ULAŞMAK TEMEL AMACIMIZDIR

Cumhurbaşkanı, “Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin, onlara kendinizi anlatmanın ve ihtiyacınız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasının devamında “Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, kadınların bu fethi yapabileceğini ve partiyi hak ettiği yere öncelikle kadınların taşıyabileceğini vurguladı. “Biliyorsunuz 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz.” şeklinde sonlandırdı.