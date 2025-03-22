Başarır’ın Bahçeli’ye Yönelik Sert Açıklamaları

İSTANBUL İLE YÜKSELEN TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “sokak” çağrısı MHP’nin sert tepkisini çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel’e yargıya saygı göstermesi gerektiği konusunda bir uyarıda bulunarak, partinin içinde kalması gerektiğini ifade etti. Özel ise Bahçeli’nin açıklamasına karşılık olarak, “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” dedi.

MHP’DEN SERT YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir canlı yayında Bahçeli’nin sözleri üzerine oldukça sert bir dille yanıt verdi. Başarır, “Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık” ifadelerini kullandı. Bu duruma MHP’den cevap gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin… Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…” dedi.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CHP’nin kişiliği yamuk. Grup Başkanvekili haddini bil! Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının ortaya döküldüğü bir dönemde, CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP’ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir şekilde saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışavurumudur. Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırması, bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi asla kabullenilemez. Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye zehirli diliyle saldırması Türk milliyetçileri tarafından asla kabul edilemez! Ali Mahir! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi’nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!”