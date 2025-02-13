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Başbakan İbrahim’den Erdoğan’la Fotoğraflı Paylaşım

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MALEZYA BAŞBAKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, kendisine ülkesine gerçekleştirdiği ziyareti için teşekkür ediyor. İbrahim’in Erdoğan ile birlikteki fotoğraflarını, ünlü şarkıcı İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” parçasının eşliğinde paylaşması sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

İrem Derici hayranları, bu paylaşım üzerine ünlü şarkıcıyı etiketleyerek yorumlarda bulunuyor. Derici hayranları, “Senin bu şarkını düğünlerden sonra Malezya Başbakanı da kullandı, helal olsun” şeklinde ifadeler kullanıyor. İrem Derici, Malezya Başbakanı’nın paylaşımının altına İngilizce olarak “Güzel şarkı” yazıyor. Bu durum, sosyal medyada geniş bir etkileşim oluşturuyor.

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