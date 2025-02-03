Başı Olmayan Ceset Bulundu, Eşi Tutuklandı

ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İSMAİL D.’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yenice’nin Akçakoyun köyünde yaşayan ve evli olan İsmail D. hakkında 3 gündür haber alınamıyordu. Durumu öğrenen arkadaşları, hemen kardeşine ulaştı ve durumu aktardı. Bunun ardından, saat 10.00 civarında eve gelen kardeşi, İsmail D.’nin başsız gövdesiyle karşılaştı.

KESİLEREK AYRILMIŞ BAŞI ÇÖP KOVASINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, ihbar üzerine adrese yönlendirildi. Yapılan incelemede, İsmail D.’nin kesilerek ayrılan başının evdeki çöp kovasında bulunduğu tespit edildi. İsmail D.’nin cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yenice Devlet Hastanesi’nin morguna taşındı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI, İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Jandarma, İsmail D.’nin kaybolduğu gün Çan’daki oğlunun yanına gittiğini belirleyerek, eşi Erebiş D.’yi gözaltına aldı. Erebiş D.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.