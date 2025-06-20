Başiskele Belediyesinde Soruşturma: 5 Uzaklaştırıldı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NDE GÖREVDE UZAKLAŞTIRMA

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 personel hakkında, şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışında imza attıkları iddialarıyla geçen hafta bir soruşturma başlattı. Söz konusu şahıslar, bu işlemlerle usulsüz gelir elde ettikleri gerekçesiyle başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye yaptığı yazılı açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüzde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE HUKUKİ GEREKLİLİKLER

Açıklamada, soruşturma sürecinin detayları da aktarıldı; “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü, ilgili personellerin şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışında imza attıklarını tespit etmiş olup, mevzuata aykırı durumu başkanlık makamına bildirmiştir. Aynı gün, başkanlık makamınca inceleme-araştırma yapılması için gerekli olur verilmiştir. Teftiş Kurulu Müdürü konu ile ilgili görevlendirilmiştir. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı, durumu valiliğe bildirmiş ve müfettiş görevlendirilmesi istemiştir. Bahsi geçen personellerin belediyedeki tüm yetkileri kaldırılarak, görevlerinin durdurulması için yazılar kaleme alınmıştır.”

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, söz konusu personellerin görevleriyle ilgili kullandıkları sistemlerdeki tüm yetkilerinin kaldırılması için yazılar gönderilmiştir. 16 Haziran tarihinde durum, İşçi Disiplin Kurulu’na bildirilmiş, başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurulu işlemleri tamamlanıncaya kadar 5 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı tarafından başlatılan inceleme-araştırma süreçleri, valilikçe görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarının ardından hukuki işlemler devam edecektir.