Başka Bir Sen İçin İlk Fragman Yayında

YENİ ORİJİNAL İÇERİK ‘BİR BAŞKA SEN’ GELİYOR

Disney+, dünya genelinde milyonlarca abonesiyle dikkat çeken dijital yayın platformu, “Umami”nin hemen ardından yeni yerel içerik “Bir Başka Sen”le ekranlara gelmeye hazırlanıyor. MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği bu komedi filmi, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğinde, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı senaryo ile hayata geçirildi. Başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın yer aldığı film, 7 Mart’ta izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, filmden ilk tanıtım da yayınlandı.

TRAJİKOMİK HİKAYE VE RENKLİ KADRO

Tanıtımda, bir kaza sonucunda hayatları sürekli değişen Mümtaz (Giray Altınok) ve Derya’nın (Ezgi Mola) trajikomik anları öne çıkıyor. Film, aile olabilmenin zorluklarını eğlenceli bir bakış açısıyla aktarırken, sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini de hatırlatıyor. Zengin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi tanınmış ve genç isimler yer alıyor. Mümtaz’ın hayatında yolunda gitmeyen olaylar, bir gün Derya’yla kesişiyor ve sonunda büyük bir kaza meydana geliyor. Bu kazanın ardından her ikisinin hayatı geri dönüşü zor bir döngüye giriyor.

DISNEY+ TÜRKİYE’DEN YENİ REKLAM ÖZELLİĞİ

“Başka Bir Sen” filmi, Migros iş birliği ile 7 Mart’ta yalnızca Disney+’ta izlenebilecek. Ayrıca, Disney+ Türkiye, 12 Şubat 2025 itibarıyla yeni reklam özelliğini devreye almayı planlıyor. Bu özellik sayesinde, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekorları kıran filmler ve ödüllü diziler, izleyicilere sunduğu içerik kütüphanesiyle sürekli olarak genişleyecek. Böylece hem üyeler hem de reklamverenler için yeni fırsatlar yaratılacak.