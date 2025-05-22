Başkan Karahan Ara Zam Hakkında Açıklama Yaptı

ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Bugün yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda başkan Karahan, sunumu sırasında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmediklerini belirtti. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise şu şekilde gerçekleşti: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12 ve 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8 olarak öngörülüyor.

ARA ZAM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Milyonların ilgisini çeken ‘Ara zam gelecek mi?’ sorusuna da Başkan Karahan yanıt verdi. Ara zam konusunda karar verici olmadıklarını belirten Karahan, “Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz” ifadesini kullandı. Ayrıca raporda sundukları verilerin, ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile şekillendiğini vurguladı. Yüksek enflasyonun, ücretlerin erimesine neden olduğunu söyleyen Karahan, “Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor” dedi.