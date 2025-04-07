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Başkan Serdal Adalı Sinirlendi!

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SÜPER LİG’DE PUAN KAYBI

Kasımpaşa ile oynanan maçta Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuç, Başkan Serdal Adalı’yı kızdırdı ve kötü gidişatla ilgili 7 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

KÖTÜ GİDİŞATIN NEDENİ

Beşiktaş, bu sezon toplamda 15. kez 3 puan alamadan sahadan ayrıldı. 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle, lider Galatasaray’ın 23 puan gerisine düşen Beşiktaş, hafta içinde de kupadan elemişti. Kötü performansın ardından, yeni sezonda tamamen farklı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Serdal Adalı yönetiminin, bu durumu 7 futbolcuya mal ettiği öğrenildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, ekibiyle görüşen ve sinirlenen Serdal Adalı’nın, gelecek sezon kadroda kesinlikle düşünmediği isimlerin bir listesini oluşturduğu ifade edildi.

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