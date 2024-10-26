Başlık: MasterChef Türkiye Ödül Oyununu Kim Kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

MasterChef Türkiye’de yarışmalar tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım birbirleriyle mücadele etti. İzleyicilerin sıkça sorduğu “MasterChef ödül oyununu kim kazandı?” ve “MasterChef Türkiye ödülü kim aldı, eleme adayı kim oldu?” gibi sorular gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmacılar, Türkiye’nin sahil şehirlerine özgü yemekleri hazırlarken, özel konukların beğenisini kazanmak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koydu. Kendilerine verilen palamut balığı ile en iyi yemekleri yapmaları bekleniyor. Şefler Somer, Mehmet ve Danilo, titiz bir değerlendirme yaparak kazananı belirledi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin ödül oyununda yarışmacılar, palamut balığı ile beş farklı tarif hazırladı. İlk aşamada kazanan takım belirlenince, bireysel yarışmaya geçildi ve şeflerin talimatları doğrultusunda Elmalı Strudel yapıldı. Ancak, yarışmacıların hazırladığı Elmalı Strudel’ler, şefler tarafından yeterince başarılı bulunmadı. Somer Şef, “Yaşamaya alışık olmadığımız bir durum” diyerek kazanan bir ismin olmadığını açıkladı. Bu nedenle şeflerin ortak kararlarıyla, yarışmacılara verilen Strudel ödevi başarılı kabul edilmedi ve ödül kimseye verilmedi.

MASTERCHEF ÖDÜLÜNDE YENİ FIRSAT

Ödülün bu hafta devredilmesiyle birlikte, gelecek hafta düzenlenecek ödül oyununda kazanan isim 200 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. MasterChef’te bu hafta eleme adayları arasında Nigar ve Ezgi yer aldı. Nigar, 5. eleme adayı olurken, Ezgi ise 6. eleme adayı olarak potaya giren isimlerden biri oldu. Yarışmanın gidişatındaki bu gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor.