Başsavcılıktan İkinci Talimat: Süreci Hızlandırın

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İKİNCİ YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘sahte diploma’ iddiasıyla başlatılan “resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan soruşturma çerçevesinde ikinci kez İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi. Başsavcılığın ikinci yazısında, işlemlerin hızlandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan sahtecilik tespitleri doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma süreci içerisinde 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı. İlk yazıda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) araştırma raporunda, o dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanınan tek yükseköğretim kurumunun Doğu Akdeniz Üniversitesi olduğu vurgulanmıştı. Raporda, yabancı üniversitelerle yapılan yatay geçişlerin tanınırlık şartına bağlı olduğu belirtilmişti. Bu çerçevede, tanınmayan University College of Northern Cyprus’tan (UCNC) yapılan yatay geçişlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından YÖK kararlarına uygun yapılmadığı ifade edilmişti.

YAZIDA YER ALAN TESPİTLER

Başsavcılığın yazısında, “YÖK Başkanlığının araştırma raporu doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı çeşitli idari işlemleri YÖK kararlarına aykırı gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda bahse konu diplomanın kullanılması, Yüksek Seçim Kurulu gibi resmi kurumlarda devam ediyor. Dolayısıyla, bu durumun hukuka uygun yapılması adına işlemlerin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, rapor doğrultusunda diplomanın kullanılması nedeniyle oluşabilecek hukuki sonuçlara dair idari soruşturma başlatmalı veya mevcut soruşturma raporlarını Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırmalıdır.” ifadeleri yer almakta.

DOKÜMANLARIN İSTENMESİ

İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde aldığı tüm belgelerin onaylı kopyalarının gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990’da yapılan yatay geçiş işlemleriyle ilgili kimlerin bu işlemleri düzenlediğinin tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, söz konusu tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konusundaki yanıtın da acilen savcılığa iletilmesi istendi.