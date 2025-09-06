Batı Şeria’da 19 Bin Filistinli Gözaltına Alındı

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria’daki gözaltılar ve hapishanelerde bulunan Filistinlilerin sayısı hakkında detaylar aktarıldı. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıdan sonra Batı Şeria’da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu rakamın sadece Batı Şeria’daki durumu yansıttığı ve Gazze’deki durumu kapsamadığı vurgulandı.

GÖZALTILARIN KOMPOZİSYONU

Gözaltına alınanların içeriğiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Bu süreçte 585 kadının ve 1550’den fazla çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde gazze’den 46’sı olmak üzere toplamda 77 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bu dönemde kimlikleri açıklanmayan daha birçok Gazzeli’nin de hapishanelerde hayatını kaybettiği kaydedildi.

HAPİSHANE DURUMU

Eylül başı itibarıyla İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların sayısının yaklaşık 11 bin 100’a ulaştığı ve bunun 49’unun kadın, 400’ünün ise çocuk olduğu aktarıldı. Bu sayı arasında 3 bin 577 Filistinlinin ise idari tutuklu olarak bulunduğu belirtildi. Bu veriler, hapishanelerdeki insan hakları durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.