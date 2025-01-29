Batman’da Kaçak Sigara ve Telefon Ele Geçirildi

KAÇAK SİGARA OPERASYONU HASANKEYF’TE

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri bir yol kontrolü sırasında bir araçta 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bu operasyon, Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Hasankeyf Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nın iş birliğiyle 25 Ocak’ta yapıldı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

Yapılan kontrol sırasında, araçta ayrıca 6 adet kaçak cep telefonu bulundu. Olayla ilgili olarak, araçta bulunan şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Bu tür operasyonlar, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak devam ediyor.