batshuayi-eintracht-frankfurt-ta-parlamaya-devam-ediyor

GOL ATAN GOLCÜ

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga’daki ikinci golünü attı. Bundesliga’nın 26. haftasında Frankfurt, Bochum’u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmada Batshuayi, takımının 3. golünü kaydederek gösterdiği performansla takdir topladı.

GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA

Son iki maçında gösterdiği başarılı oyun, Batshuayi’nin geri dönüşüne katkı sağladı. Belçika milli takımı ise UEFA Uluslar Ligi’nde play-off mücadelesinde Ukrayna ile karşılaşacak ve bu karşılaşma için karar verildi.