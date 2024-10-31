Bayburt GÖİ – Samsunspor Maçı Yayın Bilgileri

CANLI MAÇ DETAYLARI

Bayburt GÖİ ile Samsunspor arasında gerçekleşecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyen birçok sporsever, bu maç hakkında detayları araştırıyor. 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Bayburt GÖİ – Samsunspor maçı ile ilgili birçok soru gündeme geliyor. “Bayburt GÖİ – Samsunspor maçı canlı izle! Bayburt GÖİ – Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK hangi kanalda, nerede?” gibi aramalar yapılmakta.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINDA OLACAK?

31 Ekim 2024 Perşembe günü gerçekleşecek Bayburt GÖİ ve Samsunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı, A Spor’un uydu frekanslarıyla birlikte Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlardan şifresiz olarak izleme imkanı bulunuyor.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Bayburt GÖİ ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 31 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlangıç saati ise 13:00 olarak belirlenmiş durumda.

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Canlı olarak maçı izlemek isteyen sporseverler, A Spor üzerinden Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar aracılığıyla yayına ulaşabilirler.